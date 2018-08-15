У США жінки застряли на єдинорозі посеред озера: курйозне відео

П'ятеро жінок застрягли на надувному єдинорозі в озері і не могли вибратись на сушу. Відпочивальниць довелося рятувати поліції.

Сталась курйозна пригода у США, штаті Міннесота. Спочатку поліціянти побачивши кольорову надувну казкову тварину на воді вирішили сфотографуватись з ним та його пасажирками.

Читайте також: Маразм міцніє: пенсіонерки з "Загонів Путіна" записали відеозвернення до американців

Та згодом зрозуміли, жінки на своєму плавучому засобі застрягли в мулі та не можуть допливти до берега.

Тож поліцейським довелось витягати їх мотузкою, їхньому життю нічого не загрожує. На сайті поліції того дня з'явилось повідомлення, що поліція штату рятує всіх, навіть казкових єдинорогів.