Курйозний випадок у Чернівцях: депутат міськради проник у кабінет мера, є відео

У суботу, 18 серпня, у Чернівцях депутат міської ради за допомогою автовишки через вікно проник у кабінет міського голови. До таких дій депутат вдався через особливість вхідних дверей до кабінету мера.

Відповідне відео на своїй Facebook-сторінці опублікував зміщений з посади мера Чернівців Олексій Каспрук.

На опублікованих кадрах видно, що машина під'їхала до вікон мерії. На ній чоловік у білій сорочці піднявся до вікна на другому поверсі, де саме розташований кабінет міського голови.

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Згодом секретар Чернівецької міськради Василь Продан, який після відставки Каспрука тепер виконує обов'язки міського голови, пояснив, чому депутату довелося таким чином проникати до приміщення мерії.

В суботу в цьому кабінеті я проводив робочу нараду по дорогах. Після закінчення наради останній, хто виходив з кабінету, зачинив двері. Двері тут зачиняються на магнітний замок, який Олексій Павлович встановив ще два роки тому. Без пульта відчинити його неможливо. Натискаємо кнопку – і тільки після цього двері можна відчинити. Відповідно, цей брелок залишився тут на робочому столі. Вікно було відчинене, і рішення було – або висвердлюють замок, або викликати вишку,

– пояснив Продан.