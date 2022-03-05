Ему объявили о подозрении 4 марта. Отмечается, что Брюханов специально создавал преграды для защиты собственного города от злости армии России.

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Еще 28 февраля руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что милиционеры задержали мэра Южного Александра Брюханова, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции и участкового инспектора. Их заподозрили в госизмене.

4 марта подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дело Брюханова будет расследовать СБУ

Установлено, что представитель власти совершил умышленные действия в отношении государственной измены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем преград в вооружении военных формирований для защиты города от военных Российской Федерации в период вооруженного конфликта,

– говорится в сообщении прокуратуры Харьковской области.

Что следует знать о Брюханове

Александр Брюханов был избран мэром Южного во время местных выборов в октябре 2021 года. Тогда он баллотировался как самовыдвиженец.