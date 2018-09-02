01:18
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
30°C 15°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 21°C
  • четверг
    25°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Мэра Ужгорода подозревают в двух преступлениях

59 Читати новину українською
Богдан Андриив
Богдан Андриив / Фото из открытых источников

Областной прокурор Закарпатья Владимир Гаврилюк 29 августа 2018 года вручил мэру Ужгорода Богдану Андрииву подозрение относительно обстоятельств реконструкции культурно-исторического центра "Совиное гнездо"

Об этом сообщает "Громадське радио".

Читайте также: СБУ задержала подозреваемого в организации взрыва союза венгров в Ужгороде

Еще в начале февраля этого года в суд направили уголовное производство по основателю фирмы "Трансстрой". Именно она проводила реконструкцию. Также в деле фигурирует инженер технического надзора. Их обвиняют в подделке документов и присвоении 6,5 миллионов гривен.

Теперь в прокуратуре будут выяснять роль мэра в возможном содействии этим людям.

Объявлено подозрение мэру Ужгорода в совершении уголовных преступлений. Это – присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. А также это – соучастие по предварительному сговору, в подделке документов,
– отметила пресс-секретарь прокуратуры в Закарпатской области Марина Безега.

А в городском совете утверждают, что все работы по проведению тендера по реконструкции "Совиного гнезда" происходили при каденции предшественника – Виктора Погорелова.

В сообщении пресс-службы городского совета отмечается, что у них есть вся техническая документация, подтверждающая отсутствие материального ущерба. Эти материалы сейчас оформляют адвокаты и впоследствии передадут органу досудебного расследования.

Теги: Новости Украины Коррупция Ужгород Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 сентября
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Політична помста: проти України відкрили "другий фронт" на телеканалах
2 сентября, 23:00 Політична помста: проти України відкрили "другий фронт" на телеканалах
Мустафа Найєм
Главные новости 2 сентября: убийство известного академика Шитюка и встреча Порошенко с Волкером
2 сентября, 22:30 Главные новости 2 сентября: убийство известного академика Шитюка и встреча Порошенко с Волкером
Безвізові країни для українців, нові санкції проти РФ і шокуючі заяви Трампа: топ-5 блогів тижня
2 сентября, 22:02 Безвізові країни для українців, нові санкції проти РФ і шокуючі заяви Трампа: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Самые смешные мемы недели: соцсети бурно отреагировали на смерть Кобзона и убийство Захарченко
2 сентября, 20:00 Самые смешные мемы недели: соцсети бурно отреагировали на смерть Кобзона и убийство Захарченко
Подробности громкого убийства Захарченко и самоубийство влюбленной пары – топ-5 видео недели
2 сентября, 19:30 Подробности громкого убийства Захарченко и самоубийство влюбленной пары – топ-5 видео недели
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Константинопольской церкви требуется согласие других церквей для предоставления автокефалии
 2 сентября , 20:35
Скандал с задержанием контейнеров на Одесской таможне: почему Гройсман защищает Продана
 22 августа , 22:57
Молодая звезда "Динамо" поздравил любимую роскошным букетом в день рождения
 8 ноября 2016 , 09:23
Зозуля вернулся в "Бетис", – спортдиректор клуба
 1 февраля 2017 , 16:59
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук