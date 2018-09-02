Мэра Ужгорода подозревают в двух преступлениях

Областной прокурор Закарпатья Владимир Гаврилюк 29 августа 2018 года вручил мэру Ужгорода Богдану Андрииву подозрение относительно обстоятельств реконструкции культурно-исторического центра "Совиное гнездо"

Об этом сообщает "Громадське радио".

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Еще в начале февраля этого года в суд направили уголовное производство по основателю фирмы "Трансстрой". Именно она проводила реконструкцию. Также в деле фигурирует инженер технического надзора. Их обвиняют в подделке документов и присвоении 6,5 миллионов гривен.

Теперь в прокуратуре будут выяснять роль мэра в возможном содействии этим людям.

Объявлено подозрение мэру Ужгорода в совершении уголовных преступлений. Это – присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. А также это – соучастие по предварительному сговору, в подделке документов,

– отметила пресс-секретарь прокуратуры в Закарпатской области Марина Безега.

А в городском совете утверждают, что все работы по проведению тендера по реконструкции "Совиного гнезда" происходили при каденции предшественника – Виктора Погорелова.

В сообщении пресс-службы городского совета отмечается, что у них есть вся техническая документация, подтверждающая отсутствие материального ущерба. Эти материалы сейчас оформляют адвокаты и впоследствии передадут органу досудебного расследования.