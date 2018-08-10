СБУ задержала подозреваемого в организации взрыва союза венгров в Ужгороде

Оперативники Службы безопасности Украины при руководстве прокуратуры Закарпатской области задержали подозреваемого, которого считают причастным к инциденту с подрывом союза венгров в Ужгороде, который произошел в феврале.

Об этом сообщила прокуратура Закарпатской области.

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Напомним, ночью 27 февраля 2018 года в Ужгороде на Православной набережной злоумышленники сожгли здание, в котором располагается Венгерское культурное общество Закарпатья. Считалось, что возгорание произошло из-за брошенного коктейля Молотова. Впоследствии установили, что около 3 часов ночи, сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое предварительно установил один из преступников. В результате чего были повреждены окна и фасад здания и полностью уничтожено имущество в офисе.

8 августа оперативными работниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области в Днепровской области задержан подозреваемый в организации данного преступления,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг, 9 августа, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.



В прокуратуре Закарпатской области сообщили, что досудебное расследование в данном уголовном производстве осуществляет следственный отдел службы безопасности Украины в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области