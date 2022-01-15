Так, до посольств кількох країн потрапили імена, адреси та номери телефонів активістів. Що є порушенням законів Євросоюзу.

Важливо ЄС продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини ще на рік

Одна з ініціаторів розслідування, яка постраждала від дій мерії після акції на захист Олексія Навального, заявила, що такі дії можуть мати довгострокові наслідки. Ба більше, тепер вона побоюється їхати до Росії.

Вже не перше порушення мерії Лісабона

Португальська Комісія із захисту даних провела розслідування та з'ясувала, що міська влада під керівництвом мера-соціаліста Фернанда Медіни у 2018 – 2021 роках понад 200 разів порушила закон. Мерія передавала посольствам персональні дані й до 2018 року, але на той час це ще не було порушенням закону: європейський Загальний регламент із захисту даних набув чинності у травні 2018 року.

Зверніть увагу! Цей скандал мав вплив на кар'єру Фернанда Медіни. Саме через це, як вважають експерти, він і не переміг на виборах у 2021 році. Зараз мером Лісабона є Карлуш Моедаш.

Чинний міський голова назвав штраф "важкою спадщиною, яку колишнє керівництво залишило жителям Лісабона".

Як це коментує сам Медіна

Мер Фернандо Медіна вибачився перед своїми виборцями за те, що сталося. Він сказав, що помилка пов'язана з бюрократичною процедурою, яка застосовувалася з 2011 року для узгодження демонстрацій. Але в цьому випадку такого не мало статися.

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