Об этом сообщает журналистка и представительница движения Честно Ирина Федорив.

Обратите внимание Почему граждане для лоббистов градостроительной "реформы" Шуляк и Кубракова – как контактный зоопарк?

"11 июля состоялось обсуждение градостроительной "реформы". Из участников были заявлены лидер партии "Слуга народа" и автор законопроекта 5655 Елена Шуляк, вице-премьер Александр Кубраков и его заместитель Александра Азархина. Обсуждение должно было состояться с нашими европейскими партнерами. Называлось мероприятие "Комитет регионов и Европарламент по 5655"… Здесь следует сказать, что до принятия 5655 во втором чтении диалога со стейкхолдерами, по сути, не было. Что же происходит сейчас? Во время очередной zoom-встречи с европейскими партнерами всех оппонентов выбросили", – отмечает Ирина Федорив.

По ее словам, всех оппонентов законопроекта 5655 просто отсоединяли от zoom-круга во время онлайн встречи, где кроме украинских депутатов и чиновников присутствовали депутаты Европарламента.



"Когда Движение ЧЕСТНО выбросили, возникло ощущение, что организаторы решали, что же с нами всеми делать. Повторная попытка дала понять, что организаторы решают, когда/ и могут ли приобщить организации к обсуждению… Мы пытались зайти снова, но чуда не произошло. Те, кто продвигают диджитализацию как достижение 5655, в частности вице-премьер Михаил Федоров и представитель TAPAS, принимали участие в онлайн-мероприятии и в очередной раз не смогли во время zoom-звонка помочь стейкхолдерам с присоединением к дискуссии. Вот такова она, реальность диджитализации и равенство доступа", – пишет Федорив.



После Движения ЧЕСТНО выбросили представительницу Института законодательных идей, представительницу архитекторов Анну Кирий, редактору отдела политики "Зеркала недели" Инне Ведерниковой также не дали доступа к конференции. Также со встречи выбросили Ассоциацию городов Украины и почти десять мэров, в частности мэров Киева, Львова, Николаева и Житомира.



"Это не впервые министерство Кубракова принимает участие в мероприятиях, где оппоненты градостроительной "реформы" – общественные организации, представители местного самоуправления, СМИ – воспринимаются правительством как контактный зоопарк. Нас зовут на событие в онлайн формате, где можно заблокировать звук или отключить от встречи. Более того, после таких мер, где общественные организации прямым текстом отмечали, что имплементация законопроекта невозможна, потому что граждане требуют вето и есть риски, министерство Кубракова все равно коммуницировало событие так, как ему было выгодно", – резюмирует представитель движения Честно.



Как сообщалось, против законопроекта 5655 выступил общественный сектор, СМИ, органы местного самоуправления и НАПК. Петиция с требованием его ветировать набрала более 42 тысяч голосов. Причины: нарушаются права владельцев земельных участков, стимулируется массовое самовольное строительство, общественность лишается прав контроля и влияния на застройщиков, ограничиваются права местного самоуправления и узаконивается безответственность частных контролеров.