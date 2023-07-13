Оппоненты – на выход: как проходила онлайн-встреча

Напоминаю всем, что Европарламент предостерег Владимира Зеленского от подписания этой реформы. Все понимают, что она производится в интересах неблагочестивых застройщиков.

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Нас шокировало, что даже после резолюции Европарламента лоббисты не успокоились. Шуляк с Кубраковым поехали в Лондон и снова пытались пролоббировать 5655. Спикер Руслан Стефанчук после того написал письмо, где фактически прямым текстом просил Европарламент закрыть глаза на его же резолюцию. Конечно, Движение ЧЕСТНО и другие организации тоже написали письмо Европарламенту и попросили приобщить нас к диалогу.

Здесь следует сказать, что до принятия 5655 во втором чтении диалога со стейкхолдерами, по сути, не было. Что же происходит сейчас? Во время очередной zoom-встречи с европейскими партнерами всех оппонентов выбросили.

"Мы получили ссылку от наших коллег из Брюсселя. Нас попросили представить наши результаты анализа законопроекта 5655. Но представительницу Института законодательных идей отсоединили от zoom-круга", – рассказывает исполнительный директор организации Мартина Богуславец.

Первая встреча задерживалась на десять минут. И когда Движение ЧЕСТНО выбросили, возникло ощущение, что организаторы решали, что же с нами всеми делать. Повторная попытка дала понять, что организаторы решают, когда могут приобщить организации к обсуждению.



Движение ЧЕСТНО удалили с онлайн-встречи

Чуда не произошло

Движение ЧЕСТНО сразу направило письмо на электронный ящик представителя Европарламента Андрюса Кубилюса и Екатерине Мусиенко относительно того, что не может попасть на мероприятие. Через полчаса мы получили ответ: организаторами есть "украинские коллеги", и "они любезно просят нас" присоединиться, техническая команда нас впустит.

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Мы пытались зайти снова, но чуда не произошло. Те, кто продвигают диджитализацию как достижение 5655, в частности вице-премьер Михаил Федоров и представитель TAPAS, принимали участие в онлайн-мероприятии и не смогли во время zoom-звонка помочь стейкхолдерам с присоединением к дискуссии. Вот такова она, реальность диджитализации и равенство доступа.

И, конечно, это произошло не из-за нехватки компетенций. А из-за отсутствия базовых демократических ценностей, предполагающих плюрализм мнений.

После Движения ЧЕСТНО выбросили уже упомянутую представительницу ИЗИ, представительницу архитекторов Анну Кирий. Редактору отдела политики "Зеркала недели" Инне Ведерниковой также не дали доступ к конференции. Не избежала зачистки и Ассоциация городов Украины. Ассоциация сообщила нам, что аналогичная судьба постигла и мэров. Со встречи выбросили около десяти мэров, в том числе мэров Киева, Львова, Николаева и Житомира.

"Поскольку представителям местного самоуправления не дали возможности озвучить свою позицию на встрече с европарламентариями, Ассоциация городов Украины предлагает всем евродепутатам, которые 11 июля приняли участие в обсуждении законопроекта 5655 с его лоббистами, стать участниками открытого обсуждения с участием представителей местного самоуправления, профессионального сектора и всех желающих", – прокомментировал ситуацию исполнительный директор АГУ Александр Слобожан.

Ассоциация городов Украины также сообщила, что получила информацию, что заявленный в дискуссии член Европарламента Андрюс Кубилюс не был организатором мероприятия, а информацию о мероприятии распространяли по просьбе миссии Украины в Евросоюзе.

Парламент и правительство не учитывают мнение общества

Когда Движение ЧЕСТНО удалили со встречи, мы выяснили, что на связи еще оставалась Анна Бондарь ("Слуга народа"). Она возглавляет рабочую группу, которая нарабатывает альтернативу 5655 – градостроительному кодексу.

Представители Движения ЧЕСТНО сели в авто и поехали к народному депутату Бондарь. Не для того, чтобы рассказать о коррупционных рисках 5655, а просто чтобы объяснить, что такое поведение недостойно.



Представители ЧЕСТНО поехали к нардепке

Но через несколько минут со встречи удалили и Бондарь, которая зафиксировала это на видео.

Смотрите видео, как Анну Бондарь удалили с онлайн-встречи:

"Я получила ссылку, которую также имели мои коллеги из парламента. Присоединилась и сразу увидела, что уже есть несколько десятков участников. Встреча задерживалась минут на 15. Затем я заметила, как участники начали исчезать один за другим. И в конце концов на шестой минуте после начала встречи отключили и меня", – рассказывает Анна Бондарь.

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Народные депутаты тоже получили письмо от представителя Европарламента, но несколько иного содержания. Нардепам посоветовали обратиться, в частности, по вопросам регистрации, на электронную почту МИД. Их поблагодарили и сказали, что "ожидают их участия в последующих событиях".

Это не первый раз министерство Кубракова принимает участие в мероприятиях, где оппоненты градостроительной "реформы" – общественные организации, представители местного самоуправления, СМИ – воспринимаются правительством как контактный зоопарк.

Нас зовут на событие в онлайн формате, где можно заблокировать звук или отключить от встречи. Более того, после таких мер, где общественные организации прямым текстом отмечали, что имплементация законопроекта невозможна, потому что граждане требуют вето и есть риски, министерство Кубракова все равно коммуникировало событие так, как ему было выгодно.

В очередной раз Движение ЧЕСТНО фиксирует лоббизм и нежелание слышать общественность со стороны парламентариев и правительства. Если наши политики на международной арене говорят, что нельзя говорить об Украине без Украины, как стало возможным, что наш парламент принимает законы, пренебрегая мнением граждан Украины и ключевых стейкхолдеров?