Опоненти – на вихід: як відбувалася онлайн-зустріч

Нагадую всім, що Європарламент застеріг Володимира Зеленського від підписання цієї "реформи". Всі розуміють, що вона проводиться в інтересах недоброчесних забудовників.

Раніше Європарламент закликав Зеленського не підписувати скандальний закон 5655 Шуляк

Нас шокувало, що навіть після резолюції Європарламенту лобісти не заспокоїлися. Шуляк із Кубраковим поїхали до Лондона і знову намагалися пролобіювати 5655. Спікер Руслан Стефанчук після того написав листа, де фактично прямим текстом просив Європарламент закрити очі на його ж резолюцію. Звісно, що Рух ЧЕСНО та інші організації теж написали листа до Європарламенту і попросили долучити нас до діалогу.

Тут варто сказати, що до прийняття 5655 у другому читанні діалогу зі стейкхолдерами, по суті, не було. Що ж відбувається зараз? Під час чергової zoom-зустрічі з європейськими партнерами всіх опонентів повикидали.

"Ми отримали лінк від наших колег із Брюсселю. Нас попросили представити наші результати аналізу законопроєкту 5655. Але представницю Інституту законодавчих ідей від'єднали від zoom-колу", – розповідає виконавча директорка організації Мартіна Богуславець.

Спершу зустріч затримувалася на десять хвилин. І коли Рух ЧЕСНО викинули, виникло відчуття, що організатори вирішували, що ж із нами всіма робити. Повторна спроба дала зрозуміти, що організатори вирішують, коли/чи можуть долучити організації до обговорення.



Рух ЧЕСНО видалили з онлайн-зустрічі

Дива не сталося

Рух ЧЕСНО одразу ж направив листа на електронну скриньку представника Європарламенту Андрюса Кубілюса та Катерині Мусієнко щодо того, що не може потрапити на захід. Через пів години ми отримали відповідь: організаторами є "українські колеги", і "вони люб'язно просять нас" приєднатися, технічна команда нас впустить.

Цікаво Є лише одна країна у світі, яка виграла від війни між Україною та Росією

Ми намагалися зайти знову, але дива не сталося. Ті, хто просувають діджиталізацію як здобуток 5655, зокрема віцепрем'єр Михайло Федоров та представник TAPAS, брали участь в онлайн-заході і вкотре не змогли під час zoom-дзвінка допомогти стейкхолдерам із приєднанням до дискусії. От така вона, реальність діджиталізації і рівність доступу.

І, звісно, це сталося не через брак компетенцій. А через відсутність базових демократичних цінностей, які передбачають плюралізм думок.

Після Руху ЧЕСНО викинули вже згадану представницю ІЗІ, представницю архітекторів Анну Кирій. Редакторці відділу політики "Дзеркала тижня" Інні Ведерніковій також не дали доступу до конференції. Не уникла зачистки й Асоціація міст України. Асоціація повідомила нам, що аналогічна доля спіткала і мерів. Із зустрічі викинули майже десятьох мерів, зокрема мерів Києва, Львова, Миколаєва та Житомира.

"Оскільки представникам місцевого самоврядування не дали можливості озвучити свою позицію на зустрічі з європарламентарями, Асоціація міст України пропонує всім євродепутатам, які 11 липня взяли участь в обговоренні законопроєкту 5655 з його лобістами, стати учасниками відкритого обговорення за участі представників місцевого самоврядування, професійної спільноти, громадянського сектору та всіх охочих", – прокоментував ситуацію виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.

Асоціація міст України також повідомила, що отримала інформацію про те, що член Європарламенту Андрюс Кубілюс, який був заявлений у дискусії, не був організатором заходу, а інформацію про захід поширювали на прохання місії України в Євросоюзі.

Парламент та уряд не зважають на думку суспільства

Коли Рух ЧЕСНО видалили із зустрічі, ми з'ясували, що на зв'язку ще залишалася Ганна Бондар ("Слуга народу"). Вона очолює робочу групу, яка напрацьовує альтернативу 5655 – містобудівний кодекс.

Представники Руху ЧЕСНО сіли в авто і поїхали до народної депутатки Бондар. Не для того, щоб розповісти про корупційні ризики 5655, а просто щоб пояснити, що така поведінка є негідною.



Представники ЧЕСНО поїхали до нардепки

Але через кілька хвилин із зустрічі видалили і Бондар, яка зафіксувала це на відео.

Дивіться відео, як Ганну Бондар видалили з онлайн-зустрічі:

"Я отримала лінк, який також мали мої колеги з парламенту. Приєдналася і одразу побачила, що вже є кілька десятків учасників. Зустріч затримувалася хвилин на 15. Потім я помітила, які учасники почали зникати один за одним. І зрештою на шостій хвилині після початку зустрічі відключили і мене", – розповідає Ганна Бондар.

Читайте також "Вірменія без кордонів": як діаспора може позбавити країну від російського впливу

Народні депутати теж отримали листа від представника Європарламенту, але дещо іншого змісту. Нардепам порадили звернутися, зокрема щодо питань реєстрації, на електронну пошту МЗС. Їм подякували і сказали, що "очікують на їхню участь у наступних подіях".

Це не вперше міністерство Кубракова бере участь у заходах, де опоненти містобудівної "реформи" – громадські організації, представники місцевого самоврядування, ЗМІ – сприймаються урядом як контактний зоопарк.

Нас кличуть на подію в онлайн-форматі, де можна заблокувати звук або відключити від зустрічі. Ба більше, після таких заходів, де громадські організації прямим текстом наголошували на тому, що імплементація законопроєкту неможлива, бо громадяни вимагають вето і є ризики, міністерство Кубракова все одно комунікувало подію так, як йому було вигідно.

Вже вкотре Рух ЧЕСНО фіксує лобізм і небажання чути громадськість із боку парламентарів та уряду. Якщо наші політики на міжнародній арені говорять, що не можна говорити про Україну без України, як стало можливим, що наш парламент приймає закони, нехтуючи думкою громадян України та ключових стейкхолдерів?