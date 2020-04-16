Мэру на Житомирщине вручили подозрение за присвоение 645 тысяч гривен
Мэра одного из городов Житомирщины подозревают в том, что он в сговоре с депутатом-предпринимателем и директором предприятия во время ремонта дорог присвоил 645 тысяч гривен.
Правоохранители выявили нарушения в ходе анализа тендерной документации. Официальный документ о выполнение строительной работы в 2018 году был подписан, но ремонта дорог не было. Об этом сообщает местное издание "20 минут".
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Также городской голова подписал документ о выполненных услугах по техническому надзору, которые фактически не предоставлялись.
На основании ложных документов из городского бюджета на счет предприятий перечислили 645 тысяч гривен.
Прокуратура сообщила фигурантам дела о подозрении в совершении преступления по статьям:
- пособничество в растрате чужого имущества, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;
- подделка и использование официального документа с целью присвоения чужого имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Коростенская местная прокуратура.
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