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      Мэру на Житомирщине вручили подозрение за присвоение 645 тысяч гривен

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      Меру Житомирщини вручили підозру за привласнення грошей / zt.20minut.ua

      Мэра одного из городов Житомирщины подозревают в том, что он в сговоре с депутатом-предпринимателем и директором предприятия во время ремонта дорог присвоил 645 тысяч гривен.

      Правоохранители выявили нарушения в ходе анализа тендерной документации. Официальный документ о выполнение строительной работы в 2018 году был подписан, но ремонта дорог не было. Об этом сообщает местное издание "20 минут".

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      Также городской голова подписал документ о выполненных услугах по техническому надзору, которые фактически не предоставлялись.

      На основании ложных документов из городского бюджета на счет предприятий перечислили 645 тысяч гривен.

      Прокуратура сообщила фигурантам дела о подозрении в совершении преступления по статьям:

      • пособничество в растрате чужого имущества, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;
      • подделка и использование официального документа с целью присвоения чужого имущества.

      Процессуальное руководство осуществляет Коростенская местная прокуратура.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Офис генпрокурора Коррупция Новости Житомира
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