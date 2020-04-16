Меру на Житомирщині вручили підозру за присвоєння 645 тисяч гривень
Мера одного з міст Житомирщини підозрюють у тому, що у змові з депутатом-підприємцем та директором підприємства під час ремонту доріг привласнив 645 тисяч гривень.
Правоохоронці виявили порушення в ході аналізу тендерної документації. Офіційний документ про виконання будівельної роботи у 2018 році був підписаний, але ремонту доріг не було. Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин".
Також міський голова підписав документ про виконані послуги з технічного нагляду, які фактично не надавалися.
На підставі неправдивих документів із міського бюджету на рахунок підприємств перерахували 645 тисяч гривень.
Прокуратура повідомила фігурантам справи про підозру у скоєнні злочину за статтями:
- пособництво у розтраті чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;
- підроблення та використання офіційного документа з метою привласнення чужого майна.
Процесуальне керівництво здійснює Коростенська місцева прокуратура.
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