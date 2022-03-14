Они сообщили, что Федоров был насильственно похищен в то время, когда заботился о своих гражданах, которые столкнулись с невероятным варварством со стороны российских войск, и призвали международное сообщество сделать все необходимое, чтобы обеспечить его свободу.

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Мэры Америки едины в поддержке Украины и мэров страны, продолжающих бороться, чтобы защитить своих граждан под большим личным риском. Мы сделаем все возможное, чтобы мэра Федорова спасти,

– говорится в заявлении.

Напомним, 11 марта мэра Мелитополя Ивана Федорова похитила группа оккупантов. Федоров отказывался сотрудничать с захватчиками, потому его задержали и похитили. Этот жуткий момент зафиксировали камеры наблюдения.