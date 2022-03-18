Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заявил, что на марафон пригласили представителей местного самоуправления Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Словакии. В общем, стран, которые принимают сейчас тех, кто спасается от войны.

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Мы хотели, чтобы они с первых уст, от глав украинских общин, услышали о терроризме, варварстве, уничтожении украинских городов, расстрелах мирных жителей, убийстве детей, которое стало обыденностью для нас,

– сказал Чернышев.

По его словам, такая инициатива важна, потому что показывает зарубежным коллегам, как враг беспощадно разрушает все, что мы создавали и строили. Это также показывает единство и готовность противостоять врагу.

С какими просьбами обращались украинские мэры

Среди просьб, в частности, были:

закрытие неба над нашей территорией;

усиление санкций;

поддержать наше стремление стать членом европейской семьи.

Участие в марафоне приняли руководители Киева, Житомира, Харькова и других городов.

В следующий раз марафон будет проведен с представителями муниципалитетов Австрии, Франции, Германии, Швейцарии и Великобритании.