Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що на марафон запросили представників місцевого самоврядування Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, Словаччини. Загалом країн, які приймають зараз тих, хто рятується від війни.

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Ми хотіли, щоб вони з перших вуст, від голів українських громад, почули про тероризм, варварство, знищення українських міст, розстріли мирних мешканців, вбивство дітей, яке стало буденністю для нас,

– сказав Чернишов.

За його словами, така ініціатива є важливою, тому що показує зарубіжним колегам, як ворог нещадно руйнує все, що ми створювали та будували. Також це показує єдність та готовність протистояти ворогу.

З якими проханнями звертались українські мери

Серед прохань, зокрема, були:

закриття неба над нашою територією;

посилення санкцій;

підтримати наше прагнення стати членом європейської родини.

Участь у марафоні взяли очільники Києва, Житомира, Харкова та інших міст.

Наступного разу марафон проведуть з представниками муніципалітетів Австрії, Франції, Німеччини, Швейцарії та Великобританії.

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