В Мюнхене могила Бандеры пострадала от рук вандалов: возмутительное фото
В Мюнхене неизвестные вандалы осквернили могилу лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власть принять надлежащие меры.
Источник:твиттер Андрея Мельника
Мельник возмутился, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и "уважаемые немецкие историки".
Важно Во Львове задержали вандалов, которые осквернили памятник Степану Бандере: фото
Он также опубликовал фото изуродованной могилы Бандеры на кладбище Вальдфридгоф.
Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных,
– написал дипломат.
Кто такой Степан Бандера?
Один из ключевых идеологов украинского националистического движения. После раскола ОУН Бандера был председателем Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года.
Бандеру заключали в берлинской тюрьме за свою деятельность. Умер мужчина в 1959 году в Мюнхене от пули российского агента.
Отметим, что могила лидера ОУН страдает не впервые:
- В 2015 году на надгробии дважды писали ругательства аэрозольной краской.
- В 2016 году ее просто облили черной краской и оборвали украинскую символику.
- В 2018 году пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс на могильный крест прикрепил баннер с надписью "Здесь похоронен украинский нацист".
Поделиться новостью