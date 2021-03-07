Мельник возмутился, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и "уважаемые немецкие историки".

Важно Во Львове задержали вандалов, которые осквернили памятник Степану Бандере: фото

Он также опубликовал фото изуродованной могилы Бандеры на кладбище Вальдфридгоф.

Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных,

– написал дипломат.

Кто такой Степан Бандера?

Один из ключевых идеологов украинского националистического движения. После раскола ОУН Бандера был председателем Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года.

Бандеру заключали в берлинской тюрьме за свою деятельность. Умер мужчина в 1959 году в Мюнхене от пули российского агента.