Мельник обурився, що демонізацією Бандери займається не тільки московська пропаганда, а й "поважні німецькі історики".

Важливо У Львові затримали вандалів, які спаплюжили пам'ятник Степану Бандері: фото

Він також опублікував фото понівеченої могили Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф.

Огидні покидьки облили її невідомою речовиною. Закликаємо поліцію знайти та покарати винних,

– написав дипломат.

Хто такий Степан Бандера?

Один з ключових ідеологів українського націоналістичного руху. Після розколу ОУН Бандера був головою Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.Бандеру ув'язнювали у берлінській в'язниці за свою діяльність. Помер чоловік у 1959 році у Мюнхені від кулі російського агента.