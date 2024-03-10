По словам Бориса Джонсона, сама Мюнхенская конференция по безопасности "специализируется на меланхолии, сколько бы я там не бывал". По словам британца, это было и в 2024 году, и в 2022.

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Джонсон описал Мюнхенскую конференцию в 2022 году

Бывший британский премьер-министр вспомнил, как поехал на Мюнхенскую конференцию в 2022 году, которая состоялась как раз перед вторжением России в наше государство. По словам Джонсона тогда атмосфера во время встречи была "такой печальной".

Итак, у меня была встреча с одной группой людей. Не буду говорить, из какой они страны, но они сказали: "О, это так ужасно. О, нет. О, нет. Путин такой сильный",

– подчеркнул Джонсон.

Британский политик отметил, что в кулуарах обсуждали, "не было бы лучше, если бы украинцы не так много воевали, и эта война закончилась бы очень скоро". Джонсон подчеркнул, что был "просто поражен этим негативом и этим пессимизмом".

О чем говорили на Мюнхенской конференции в 2022 году