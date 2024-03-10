По словам Бориса Джонсона, сама Мюнхенская конференция по безопасности "специализируется на меланхолии, сколько бы я там не бывал". По словам британца, это было и в 2024 году, и в 2022.
К теме Европа – под угрозой, если Путина не остановить: главные заявления с Мюнхенской конференции
Джонсон описал Мюнхенскую конференцию в 2022 году
Бывший британский премьер-министр вспомнил, как поехал на Мюнхенскую конференцию в 2022 году, которая состоялась как раз перед вторжением России в наше государство. По словам Джонсона тогда атмосфера во время встречи была "такой печальной".
Итак, у меня была встреча с одной группой людей. Не буду говорить, из какой они страны, но они сказали: "О, это так ужасно. О, нет. О, нет. Путин такой сильный",
– подчеркнул Джонсон.
Британский политик отметил, что в кулуарах обсуждали, "не было бы лучше, если бы украинцы не так много воевали, и эта война закончилась бы очень скоро". Джонсон подчеркнул, что был "просто поражен этим негативом и этим пессимизмом".
О чем говорили на Мюнхенской конференции в 2022 году
- На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась с 18 по 20 февраля 2022 года, одной из главных тем была угроза вторжения России в Украину и возможная война в Европе. Тогда Россия впервые за 20 лет отказалась участвовать во встрече.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления отметила, что после Второй мировой войны Германия не поддерживает ни одно из государств в военном плане. Поэтому единственное, чем она может помочь Украине, это урегулировать все дипломатически и "предоставить шлемы".
- Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что о членстве Украины в НАТО "речь не идет и не будет идти даже в обозримом будущем". Он также призвал Россию уважать международно признанные границы Украины и ее суверенитет.
- С мощной речью выступил и тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отметил, что если Россия решила напасть, то просчиталась, ведь "тогда погибших российских солдат будут оплакивать их родители, а государство и бизнес потерпит сокрушительные убытки".