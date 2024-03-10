За словами Бориса Джонсона, сама Мюнхенська безпекова конференція "спеціалізується на меланхолії, скільки б я там не бував". За словами британця, це було й у 2024 році, і у 2022.
До теми Європа – під загрозою, якщо Путіна не зупинити: головні заяви з Мюнхенської конференції
Джонсон описав Мюнхенську конференцію у 2022 році
Колишній британський прем'єр-міністр згадав, як поїхав на Мюнхенську конференцію у 2022 році, яка відбулася якраз перед вторгненням Росії у нашу державу. За словами Джонсона тоді атмосфера під час зустрічі була "такою сумною".
Отже, у мене була зустріч з однією групою людей. Не буду казати, з якої вони країни, але вони сказали: "О, це так жахливо. О, ні. О, ні. Путін такий сильний",
– наголосив Джонсон.
Британський політик наголосив, що у кулуарах обговорювали, "чи не було б краще, якби українці не так багато воювали, і ця війна закінчилася б дуже скоро". Джонсон наголосив, що був "просто вражений цим негативом і цим песимізмом".
Про що говорили на Мюнхенській конференції у 2022 році
- На Мюнхенській безпековій конференції, яка відбулася з 18 по 20 лютого 2022 року, однією з головних тем була загроза вторгнення Росії в Україну та можлива війна у Європі. Тоді Росія вперше за 20 років відмовилася брати участь у зустрічі.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу зазначила, що після Другої світової війни Німеччина не підтримує жодну з держав у військовому плані. Тому єдине, чим вона може допомогти Україні, це врегулювати все дипломатично та "надати шоломи".
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголошував, що про членство України в НАТО "не йдеться і не йтиметься навіть в осяжному майбутньому". Він також закликав Росію поважати міжнародно визнані кордони України та її суверенітет.
- З потужною промовою виступив і тодішній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Він зазначив, що якщо Росія вирішила напасти, то прорахувалась, адже "тоді загиблих російських солдатів оплакуватимуть їхні батьки, а держава та бізнес зазнає нищівних збитків".