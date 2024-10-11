В соответствии с законодательством Украины, гражданам, чьи религиозные взгляды запрещают держать оружие в руках, можно не нести военную службу. В то же время Верховный Суд требует, чтобы человек доказал глубокие духовные убеждения.
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Существует альтернативная служба
Общая мобилизация в Украине предусматривает исключения для военнообязанных по религиозным взглядам. Ряд конфессий запрещает верующим брать в руки оружие. Конституция позволяет им нести альтернативную службу. Говорится о том, что формально они находятся в штате ВСУ, но не воюют. Такое право есть, однако воплотить это на практике не так просто.
Соответствующая статья Конституции Украины не освобождает от обязанностей перед государством и выполнения законов из-за религиозных взглядов.
Верховный Суд Украины принял решение, что в случае отказа от службы по соображениям совести придется не только подтверждать принадлежность к религиозной организации, но и наличие глубоких духовных убеждений.
Итак, нужно подтвердить:
- принадлежность к действующим религиозным организациям, вероучение которых запрещает брать в руки оружие;
- искренность веры последовательными действиями.
В то же время по последнему пункту нет никакой конкретики. Неизвестно, какие аргументы суд признает весомыми.
Организации, запрещающие воевать
В Украине насчитывается 10 религиозных организаций, учения которых запрещают брать в руки оружие:
- адвентисты-реформисты;
- адвентисты седьмого дня;
- евангельские христиане;
- евангельские христиане-баптисты;
- мученики;
- свидетели Иеговы;
- харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам;
- христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам;
- общество Сознания Кришны.
Преследуют ли в Украине уклонистов по религиозным убеждениям
Примером может служить дело Дмитрия Зелинского. Мужчина получил три года тюрьмы за уклонение от призыва и сейчас ждет конституционного обжалования. Суд не признал его убеждения достаточно обоснованными.
Суд первой инстанции Тернопольской области освободил мобилизованного от наказания, однако прокурор подал апелляцию. Сторона обвинения указала, что в 90-х годах Зелинский два года служил в воинской части водителем.
Часть адвентистов проходит службу на позициях боевых медиков.
В последние недели прихожане Церкви адвентистов седьмого дня не могут доказать в судебном порядке свои религиозные принципы. Им не дают отказаться от мобилизационного распоряжения (так называемой "боевой повестки"), чтобы они отстаивали правоту в судах.
Как доказать свою веру
Протестантским общинам в этом вопросе проще: их последователи встречаются до четырех раз в неделю на проповедях и найти свидетелей не будет проблемой. Там есть актуальные списки и справки о членстве, которые выдаются под ответственность священнослужителей.
Прокуроры могут считать, что человек уклоняется от мобилизации, если тот стал членом церкви после начала полномасштабного вторжения России.
По мнению адвоката в сфере военного права Олега Леонтьева, во взаимоотношениях представителей различных конфессий и государства важное место занимает человеческий фактор.
При разумном и человеческом подходе ТЦК и командиров проблемы с привлечением верующих в ряды ВСУ решаются относительно быстро. Он пояснил, что для доказательства искренности вероисповедания в суд приглашают настоятелей церквей, однако если человек недавно стал прихожанином, руководители общин могут не подтвердить искренность его веры.
Чтобы не было претензий со стороны следствия и судов, верующему надо происходить из религиозной семьи и регулярно посещать церковные собрания.