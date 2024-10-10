Стефанчук не уточнил количества мобилизованных от 18 до 25 лет, по его словам, таких определенное количество. Об этом сообщает "Эспресо".

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Почему мужчин в возрасте 18 – 25 лет не будут демобилизовать

Председатель Верховной Рады говорит, что демобилизация может привести к обвалу отдельных участков украинского фронта. Однако признает, что люди в возрасте от 18 до 25 лет попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства.

Сейчас мы должны найти не просто возможность демобилизовать их, а возможность понять кто их заменит,

– говорит Руслан Стефанчук.

На сейчас существует договоренность с военным руководством, что младших 25 лет больше не будут мобилизовать. Тех, кто все же попал в армию, обещают не закреплять на сложных участках фронта.

Напомним, что 9 октября Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет. Закон вступит в силу после того, как его подпишет Президент Украины Владимир Зеленский.