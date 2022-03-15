Однако ведущий извинился за свои слова. Он считает, что его высказывания были недопустимы – и как для журналиста, и как для человека.

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"Во мне говорил боль потери и грусть за друга. Еще раз прошу прощения", – подчеркнул Фахрудин Шарафмал.

"Мы не допустим геноцида, который происходит у нас"

Журналист отметил, что Украина соблюдает все международные нормы, в том числе Женевские конвенции, и никогда не допустит такого геноцида, который происходит на территории нашей страны.

"Однако это правило не касается тех россиян, которые пришли на нашу землю убивать народ", – добавил ведущий.

Фахрудин Шарафмал принес свои извинения за свои жесткие высказывания: смотрите видео

Напомним, что друг журналиста Павел Сбитов, безжалостно убитый оккупантами, был командиром роты 503-го Отдельного батальона морской пехоты.

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"В прямом эфире 24 канала, ведущем информационный марафон с первого дня войны, произошел очень досадный случай. Журналист Фахрудин Шарафмал, узнавший о смерти близкого друга на этой войне, не справился с эмоциями и издал тираду, которая несовместима ни с редакционной политикой 24 канала, а также с общепринятыми нравственными принципами человечности.

Фарид в эмоциональном порыве заявил, что готов лично убивать всех россиян, не только пришедших на нашу землю захватчиков… но и всех остальных вместе с детьми. Впоследствии, овладев эмоциями, уже на следующий день Шарафмал так же в прямом эфире извинился и выразил искреннее раскаяние, что сказал такие ужасные вещи, и заявил, что это несовместимо с журналистикой и вообще с принципами человечности.

Причина срыва накануне – утрата дорогого человека. Однако кремлевским пропагандистам нет дела до слов прощения! Они вырвали из контекста опальные слова, дорисовали в видео фотографию нацистского идеолога (!!) и раздули скандал, используя этот случай как доказательство "нацификации" и "национализма" украинцев.

Фахрудин – афганец по национальности, а обвинения его в нацизме, нацификации и национализме так же бессмысленны, как и вся кремлевская пропаганда. И воспринимать все это всерьез может только отравленная этой пропагандой аудитория. От имени всего коллектива канала 24 прошу прощения за досадный случай в прямом эфире, где эмоции ведущего взяли верх над здравым смыслом и реальным отношением к ценностям жизни и мировоззрения.

Фарид – молодой и талантливый журналист, автор многих качественных телевизионных проектов, посвященных в том числе и российской пропаганде. По иронии судьбы он и сам стал целью этой пропаганды и стал объектом для борьбы против нашей страны, которую он так любит.

Видео с извинениями Фахрудина можно просмотреть или перечитать текст. Выводы каждый сделает свои. Во что вы поверите – в вырванное из контекста видео заплаканного ведущего с дорисованной россиянами фотографией нациста или в его искреннее осознанное раскаяние – выбирать вам".