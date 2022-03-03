Об этом в интервью журналистам заявил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он со многими лидерами стран стал приятелями.

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Мы созваниваемся несколько раз в день и разговариваем просто по мобильным телефонам. Мне очень нравится, что я могу говорить без всей этой бюрократической хр*ни, когда нужно что-то очень сложно заказывать, а потом ждать. Но сейчас совсем другой момент, потому что гибнут люди,

– сказал Зеленский.

Поэтому, по словам президента, ему сейчас очень важна эта поддержка.

"Я хочу обратиться к этим прекрасным людям во всем мире, с просьбой, чтобы эта поддержка не ослабла. Потому что она дает большую уверенность. Но если ее не будет – это не сможет ослабить нас. Мы не готовы сдаваться. Но эта поддержка говорит, что мы все делаем правильно. И я очень рад, что мир объединился", – добавил Зеленский.

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