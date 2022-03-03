Об этом Зеленский заявил, общаясь 3 марта с иностранными журналистами. Там его спросили, в частности, о циничных высказываниях Лаврова.

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У Лаврова все "написано" на лице

Ранее российский министр цинично врал, якобы Зеленский не хочет, чтобы война заканчивалась. "Мне кажется, что у человека всегда на лице "написаны" его жизнь, путь и его конец. Путь этого человека (Лаврова – 24 канал) мне понятен. Я неплохо читаю лицо. Мне приятно смотреть в ваши глаза, но неинтересно смотреть в глаза этого человека", ответил президент журналисту.

Разговор с Лавровым в США

Глава государства рассказал, как во время своей первой поездки в США встретился в длинной очереди с Лавровым. Тот подошел к нашему президенту и представился. Зеленский ответил, что знает его, ведь смотрит телевизор. Далее тот спросил у нашего лидера – чего, мол, Украина хочет от России?

Я сказал, что просто правды. Что, между нами говоря, я бы очень хотел, чтобы они освободили наши территории и наши отношения между странами вернулись лет так на 10,

– вспомнил политик.

Он подчеркнул, что просто хочет мира, и призвал российскую сторону "очень сильно постараться и успокоить риторику", чтобы что-то наконец из этого получилось. Лавров ответил, что согласен с этим. Впрочем, сразу же после этого позвонил кому-то из российских журналистов и начал все перекручивать: "только что я разговаривал с Зеленским. Он сказал, что готов идти на все наши условия".

"Вот это – о пути этих людей. Они не готовы. Их не интересует результат, мир. Их интересует путь, он кровавый. Их интересует, что уже и сейчас, а не то, что будет после них", – отметил глава государства.

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