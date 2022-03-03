Про це Зеленський заявив, спілкуючись 3 березня з іноземними журналістами. Там його запитали, зокрема, про цинічні висловлювання Лаврова.

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У Лаврова все "написано" на обличчі

Раніше російський міністр цинічно брехав, нібито Зеленський не хоче, аби війна закінчувалася. "Мені здається, що у людини завжди на лиці "написано" його життя, шлях та його кінець. Шлях цієї людини (Лаврова – 24 канал) мені зрозумілий. Я непогано читаю обличчя. Мені приємно дивитися у ваші очі, але нецікаво дивитися в очі цієї людини", відповів президент журналісту.

Розмова із Лавровим у США

Глава держави розповів, як під час своєї першої поїздки до США зустрівся у довгій черзі з Лавровим. Той підійшов до нашого президента і представився. Зеленський відповів, що знає його, адже дивиться телевізор. Далі той запитав у нашого лідера – чого, мовляв, Україна хоче від Росії?

Я сказав, що просто правди. Що, між нами кажучи, я б дуже хотів, аби вони звільнили наші території і наші відносини між країнами повернулися років так на 10,

– пригадав політик.

Він наголосив, що просто хоче миру, й закликав російську сторону "дуже сильно постаратися й заспокоїти риторику", аби щось врешті з цього вийшло. Лавров відповів, що згідний з цим. Втім, одразу ж після цього подзвонив комусь з російських журналістів й почав все перекручувати: "Тільки що я розмовляв із Зеленським. Він сказав, що готовий йти на всі наші умови".

"Ось це – про шлях цих людей. Вони не готові. Їх не цікавить результат, мир. Їх цікавить шлях, він кривавий. Їх цікавить, що вже і зараз, а не те, що буде після них", – зауважив глава держави.

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