По его словам, Харьков – это, наверное, национальность, потому что имеет особую ментальность.

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"Многие люди сегодня, после отъезда на запад Украины или в Европу, возвращаются в Харьков. Возвращаются не только мужчины, которые вывезли свои семьи, это даже не обсуждается, но и начали возвращаться женщины. Не хотят жить в другом месте", – сообщил Терехов.

Кроме того, он отметил, что очень многие, которые имеют возможность уехать из Харькова, отказываются это делать. Несмотря на то, что существуют связи с иностранными фондами, которые готовы помочь с расселением.

"Когда я говорю – у нас есть возможность, вы хотите уехать? Мне говорят – а почему мы должны ехать? Это наш город, в котором мы родились, где родились наши дети, в котором родились наши родители. Мы всегда жили и будем жить в городе Харькове", – отметил Игорь Терехов.