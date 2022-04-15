Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире всеукраинского марафона, передает 24 канал.
Важно В Киевской области местный житель ликвидировал из собственного оружия 12 оккупантов и "снес" экипаж на брони
Он подтвердил, что из 30 тысяч украинцев, которые возвращаются, несколько тысяч действительно едут на Киевщину и в столицу.
По той тенденции, что мы видим, что люди возвращаются на несколько дней, чтобы посмотреть свои квартиры, взять какие-то вещи. И потом едут на западную Украину, где пока безопасно,
– сообщил советник главы МВД.
Какая сейчас ситуация на Киевщине и можно ли возвращаться
Вадим Денисенко отметил, что сейчас на Киевщине сложная ситуация с разминированием. В Буче и Ирпене уже фактически восстановили водоснабжение. На днях обещают запустить электричество. И тогда город постепенно начнет возвращаться к цивилизованной жизни.
"Но надо понимать: даже если вы возвращаетесь, чтобы просто посмотреть, какая ситуация в доме, будьте очень осторожны. Потому что ежедневно находятся более 1000 взрывоопасных устройств. Мы просим всех пока не возвращаться, если есть такая возможность", – подытожил Вадим Денисенко.
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