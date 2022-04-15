Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі загальноукраїнського марафону, передає 24 канал.

Важливо На Київщині місцевий житель ліквідував з власної зброї 12 окупантів і "зніс" екіпаж на броні

Він підтвердив, що з 30 тисяч українців, які повертаються, кілька тисяч дійсно їдуть на Київщину та в столицю.

За тією тенденцією, що ми бачимо, що люди повертаються на кілька днів, щоб подивитися свої квартири, взяти якісь речі. І потім їдуть на Західну Україну, де поки безпечно,

– повідомив радник глави МВС.

Яка зараз ситуація на Київщині та чи можна повертатися

Вадим Денисенко зазначив, що зараз на Київщині складна ситуація з розмінуванням. У Бучі та Ірпені вже фактично відновили водопостачання. Днями обіцяють запустити електрику. І тоді місто поступово почне повертатися до цивілізованого життя.

"Але треба розуміти: навіть якщо ви повертаєтеся, щоб просто подивитися, яка ситуація у будинку, будьте дуже обережні. Бо щодня знаходяться понад 1000 вибухонебезпечних пристроїв. Ми просимо всіх поки що не повертатися, якщо є така можливість", – підсумував Вадим Денисенко.

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