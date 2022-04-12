Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Литвы, сообщает 24 канал.

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Россияне уничтожали каждый город, попавший под оккупацию

Только через несколько недель российской оккупации, окрестности столицы, Черниговская и Сумская область превратились в места массовых захоронений украинцев.

Люди хоронили близких под страхом обстрела, используя для этого самые близкие к укрытию участки.

Сейчас во дворах, скверах, огородах – захоронения людей, чьи тела не смогли отвести на кладбище,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что из-за страшной трагедии весь мир запомнил название города Буча, однако это лишь один символ преступлений российских военных. На самом деле любой город, где они закрепились, выглядит так же.

Зеленский добавил, что в деоккупированных районах Украины продолжается работа по расследованию военных преступлений, совершенных государством-агрессором.

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