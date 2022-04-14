Бои сейчас преимущественно продолжаются на востоке и юге Украины. Об этом в эфире 24 канала сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

К слову Рано говорить, что активность войны спадает, – Маляр

На юге и востоке страны сейчас ситуация сложная. Во многих городах сегодня горячо,

– отметила Маляр.

Куда чаще всего бьют россияне

Как отметила заместитель главы Минобороны, сейчас чаще всего враг наносит авиаудары в некоторых областях, в частности:

в Запорожской области;

в Харьковской области;

в Донецкой области.

Она добавила, что враг не всегда действует предсказуемо с точки зрения тактики ведения войны. В некоторых ситуациях агрессор действует эмоционально, в частности, когда целит по гражданской инфраструктуре.

В Минобороны ответили, где сейчас идут бои: смотрите видео