Бої зараз переважно тривають на сході та півдні України. Про це в ефірі 24 каналу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

До слова Зарано говорити, що активність війни спадає, – Маляр

На півдні та сході країни зараз ситуація складна. У багатьох містах сьогодні гаряче,

– зазначила Маляр.

Куди найчастіше б'ють росіяни

Як зауважила заступниця очільника Міноборони, зараз найчастіше ворог завдає авіаударів у деяких областях, зокрема:

на Запоріжжі;

Харківщині;

Донеччині.

Вона додала, що ворог не завжди діє передбачувано з точки зору тактики ведення війни. У деяких ситуаціях агресор діє емоційно, зокрема, коли цілить по цивільній інфраструктурі.

В Міноборони відповіли, де зараз тривають бої: дивіться відео