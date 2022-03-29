Сообщения о тревоге начали публиковать местные власти ориентировочно в 03:29. Всех людей призывают немедленно пройти в укрытие.

Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Во многих областях воздушная тревога

Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
– говорится в сообщении.

Кроме столицы сирены раздаются также в:

  • Полтаве и области;
  • Львове и области;
  • Житомире;
  • Черновцах и области;
  • Николаеве;
  • Суммах;
  • Одессе;
  • Черкассах и области;
  • Виннице и области;
  • Кировограде и области;
  • Хмельницком и области;
  • Ужгороде и области;
  • Луцке и области;
  • Ровно и области;
  • Кропивницком и области;
  • Ивано-Франковске и области;
  • Тернополе и области;
  • Запорожье и области.

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