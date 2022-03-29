Сообщения о тревоге начали публиковать местные власти ориентировочно в 03:29. Всех людей призывают немедленно пройти в укрытие.
Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов
Во многих областях воздушная тревога
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
– говорится в сообщении.
Кроме столицы сирены раздаются также в:
- Полтаве и области;
- Львове и области;
- Житомире;
- Черновцах и области;
- Николаеве;
- Суммах;
- Одессе;
- Черкассах и области;
- Виннице и области;
- Кировограде и области;
- Хмельницком и области;
- Ужгороде и области;
- Луцке и области;
- Ровно и области;
- Кропивницком и области;
- Ивано-Франковске и области;
- Тернополе и области;
- Запорожье и области.
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