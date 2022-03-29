Повідомлення про тривогу почала публікувати місцева влада орієнтовно о 03:29. Всіх людей закликають негайно пройти в укриття.
Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
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У багатьох областях України лунають сирени. Зокрема повітряну тривогу оголосили у Миколаєві, Сумах, Одесі, а також Черкащині, Вінниччині, Кіровоградщині.
Повідомлення про тривогу почала публікувати місцева влада орієнтовно о 03:29. Всіх людей закликають негайно пройти в укриття.
Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
Новина доповнюється…