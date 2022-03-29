Повідомлення про тривогу почала публікувати місцева влада орієнтовно о 03:29. Всіх людей закликають негайно пройти в укриття.

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