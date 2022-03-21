Сообщения о тревоге начали появляться у местных жителей ориентировочно в 5:48 21 марта. В частности существует угроза атаки с неба со стороны России.
Заметьте Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена
Во многих областях Украины воздушная тревога
Внимание! Воздушная тревога. Пройдите в укрытие,
– призывали людей.
Угроза авиаудара существует в:
- Киеве;
- Одессе;
- Ровно и области;
- Николаеве;
- Краматорске;
- Луцке и области;
- Донецке и области;
- Тернополе и области.
Кстати, выходить из укрытия нужно только после объявления отбоя воздушной тревоги.
Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео