Сообщения о тревоге начали появляться у местных жителей ориентировочно в 5:48 21 марта. В частности существует угроза атаки с неба со стороны России.

Заметьте Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена

Во многих областях Украины воздушная тревога

Внимание! Воздушная тревога. Пройдите в укрытие,

– призывали людей.

Угроза авиаудара существует в:

Киеве;

Одессе;

Ровно и области;

Николаеве;

Краматорске;

Луцке и области;

Донецке и области;

Тернополе и области.

Кстати, выходить из укрытия нужно только после объявления отбоя воздушной тревоги.

Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео