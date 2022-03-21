Сообщения о тревоге начали появляться у местных жителей ориентировочно в 5:48 21 марта. В частности существует угроза атаки с неба со стороны России.

Заметьте Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена

Во многих областях Украины воздушная тревога

Внимание! Воздушная тревога. Пройдите в укрытие,
– призывали людей.

Угроза авиаудара существует в:

  • Киеве;
  • Одессе;
  • Ровно и области;
  • Николаеве;
  • Краматорске;
  • Луцке и области;
  • Донецке и области;
  • Тернополе и области.

Кстати, выходить из укрытия нужно только после объявления отбоя воздушной тревоги.

Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео