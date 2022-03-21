Повідомлення про тривогу почали з'являтись у місцевих ОВА орієнтовно о 5:48 21 березня. Зокрема існує загроза атаки з неба зі сторони Росії.

Зауважте Рятувальники пояснили, як діяти, коли лунає сирена

У багатьох областях України повітряна тривога

Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в укриття,
– закликали людей.

Загроза авіаудару існує у:

  • Києві;
  • Одесі;
  • Рівному та області;
  • Миколаєві;
  • Краматорську;
  • Луцьку та області;
  • Донецьку та області;
  • Тернополі та області.

До речі, виходити з укриття потрібно тільки після оголошення відбою повітряної тривоги.

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео