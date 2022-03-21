Повідомлення про тривогу почали з'являтись у місцевих ОВА орієнтовно о 5:48 21 березня. Зокрема існує загроза атаки з неба зі сторони Росії.
Зауважте Рятувальники пояснили, як діяти, коли лунає сирена
У багатьох областях України повітряна тривога
Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в укриття,
– закликали людей.
Загроза авіаудару існує у:
- Києві;
- Одесі;
- Рівному та області;
- Миколаєві;
- Краматорську;
- Луцьку та області;
- Донецьку та області;
- Тернополі та області.
До речі, виходити з укриття потрібно тільки після оголошення відбою повітряної тривоги.
Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео