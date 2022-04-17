Там нужно находиться до тех пор, пока не объявят отбой тревоги. В среднем сирены охватили Украину в 05:32 17 апреля.

Заметьте Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В Украине раздается воздушная тревога

Людей призывают реагировать на сообщения и прятаться во время тревоги. В частности, сирены включили на:

Львовщине;

Винниччине;

Житомирщине;

Киевщине;

Черкасщине;

Кировоградщине;

Николаевщине;

Полтавщине;

Одесщине;

Сумщине;

Харьковщине;

Днепропетровщине;

Запорожщине;

Донбассе;

Луганщине;

Волыни;

Ровенщине;

Буковине;

Тернопольщине;

Закарпатье;

Хмельнитчине.

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