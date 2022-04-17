Там потрібно перебувати до того часу, поки не оголосять відбій тривоги. У середньому сирени охопили Україну о 05:32 17 квітня.

Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

В Україні лунає повітряна тривога

Людей закликають реагувати на повідомлення та ховатися під час тривоги. Зокрема сирени увімкнули на:

Львівщині;

Вінниччині;

Житомирщині;

Київщині;

Черкащині;

Кіровоградщині;

Миколаївщині;

Полтавщині;

Одещині;

Сумщині;

Харківщині;

Дніпропетровщині;

Запоріжчині;

Донеччині;

Луганщині;

Волині;

Рівненщині;

Буковині;

Тернопільщині;

Закарпатті;



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