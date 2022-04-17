Там потрібно перебувати до того часу, поки не оголосять відбій тривоги. У середньому сирени охопили Україну о 05:32 17 квітня.

Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

В Україні лунає повітряна тривога

Людей закликають реагувати на повідомлення та ховатися під час тривоги. Зокрема сирени увімкнули на:

  • Львівщині;
  • Вінниччині;
  • Житомирщині;
  • Київщині;
  • Черкащині;
  • Кіровоградщині;
  • Миколаївщині;
  • Полтавщині;
  • Одещині;
  • Сумщині;
  • Харківщині;
  • Дніпропетровщині;
  • Запоріжчині;
  • Донеччині;
  • Луганщині;
  • Волині;
  • Рівненщині;
  • Буковині;
  • Тернопільщині;
  • Закарпатті;

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