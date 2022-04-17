Там потрібно перебувати до того часу, поки не оголосять відбій тривоги. У середньому сирени охопили Україну о 05:32 17 квітня.
Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
В Україні лунає повітряна тривога
Людей закликають реагувати на повідомлення та ховатися під час тривоги. Зокрема сирени увімкнули на:
- Львівщині;
- Вінниччині;
- Житомирщині;
- Київщині;
- Черкащині;
- Кіровоградщині;
- Миколаївщині;
- Полтавщині;
- Одещині;
- Сумщині;
- Харківщині;
- Дніпропетровщині;
- Запоріжчині;
- Донеччині;
- Луганщині;
- Волині;
- Рівненщині;
- Буковині;
- Тернопільщині;
- Закарпатті;
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