Об этом экс-исполняющий обязанности министра экономразвития заявил в эфире 24 канала. Даже если война закончится сейчас, это не обеспечит высокий экспорт необходимой продукции, а мировой рынок от этого очень зависим.

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По словам Кухты, поэтому продовольственный кризис во всем мире гарантирован. Вопрос только в его глубине.

Европа хотя бы богатая и купит где-нибудь еще (продукты – 24 канал), просто будет дорого. А, например, во многих странах будет голод в результате войны в Украине. Проблемы будут у всех. Еда – это очень социально чувствительная вещь. Цены уже "подскочили" и будут расти дальше. Павел Кухта Экономист, экс-исполняющий обязанности министра экономразвития

Как отметил Кухта, голод возможен в нескольких беднейших странах, зависимых от поставок Украины. В то же время продовольственный кризис повлечет за собой проблемы по всей Евразии. По меньшей мере, из-за высоких цен на еду.

"Это для мира то, на что бы он должен реагировать сразу, когда Россия напала на Украину. От Китая до Индии, до Европы – меньше играть с политикой и понимать последствия для себя, потому что это ударит по ним всем", – добавил экономист.

Кухта рассказал о возможном голоде в других странах из-за войны: смотрите видео