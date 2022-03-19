Про це ексвиконувач обов'язків міністра економрозвитку заявив в ефірі 24 каналу. Навіть якщо війна закінчиться зараз, то це не забезпечить високий експорт необхідної продукції, а світовий ринок від цього дуже залежний.

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За словами Кухти, тому продовольча криза у всьому світі гарантована. Питання лише у її глибині.

Європа хоча б заможна й купить десь ще (продукти – 24 канал), просто буде дорого. А, наприклад, у багатьох країнах буде голод внаслідок війни в Україні. Проблеми будуть у всіх. Їжа – це дуже соціально чутлива річ. Ціни вже "підскочили" й будуть рости далі. Павло Кухта Економіст, ексвиконувач обов'язків міністра економрозвитку

Як зауважив Кухта, голод можливий у кількох найбідніших країнах, які залежні від постачань України. Водночас продовольча криза спричинить проблеми по усій Євразії. Щонайменше, через високі ціни на їжу.

"Це для світу те, на що б він мав реагувати відразу, коли Росія напала на Україну. Від Китаю до Індії, до Європи – менше гратися з політикою й розуміти наслідки для себе, тому що це вдарить по них усіх", – додав економіст.

Кухта розповів про можливий голод в інших країнах через війну: дивіться відео