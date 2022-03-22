Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Об этом Зеленский заявил во время выступления в итальянском парламенте 22 марта, сообщает 24 канал.

На тему Киев имеет такое же значение как Рим, – Зеленский выступил в парламенте Италии

По словам президента, последствия войны уже ощущаются во многих частях света, не только в Европе. И самым страшным будет голод, приближающийся для разных стран.

Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Но как мы можем сеять под ударами русской артиллерии? Как мы можем сеять, когда враг сознательно проходит поля, уничтожает базы с горючим? Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и захвачены наши порты,

– говорит Зеленский.

Кукуруза, растительное масло, пшеница – мелочь из того, что Украина экспортирует для мира.

"И цены уже растут. Так сколько десятков миллионов людей будут нуждаться в помощи? – подчеркивает президент.

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