Татьяна Копач сообщила, что отравление произошло в отеле AMC Royal. Здесь всего за два дня пожаловались на плохое самочувствие около сотни людей.

Ранее Возле Львова 4 человека отравились угарным газом: среди пострадавших – двое детей

У людей – высокая температура и рвота

Туристка отметила, что СМИ писали только о 49, однако медиа не считали тех людей, которые не попали в больницу.

Очередь к врачу была с 4:00 утра 31 октября до 21:00. Знаю, потому что именно в это время нам с мужем тоже стало плохо. Высокая температура, рвота и все, как должно быть. Ты катаешься по номеру между туалетом и кроватью,

– написала Копач.

Женщина подчеркнула, что звонила в посольство Египта на экстренный номер и оставила там свои данные. Несмотря на то, что туристам обещали перезвонить, ни одного звонка не было.

Местный врач выписал препараты и не вызвал скорую

Копач сообщила, что гостиница не закрыта, местный врач провел осмотр, однако скорую помощь не вызвал, а только выписал лекарство.

Турагент сказал, что это не их вина и посоветовал не есть сутки в отеле, опасно. Хорошее решение проблемы, правда,

– добавила туристка.



Лечение выписал местный медик / Фото с фейсбука Татьяны Копач



Женщина показала путевки / Фото из фейсбука Татьяны Копач

Читайте также Второе в октябре массовое отравление спиртом в России: скончались 18 человек

В украинском МИДе говорили, что пострадавших украинцев нет

Сначала информацию об отравлении туристов сообщили российские СМИ, ведь среди пострадавших – 40 граждан России. Представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что ведомство проверяет информацию о пострадавших украинцах, но пока таких данных нет.

Публикация Татьяны Копач в фейсбуке:

Обновление, нас много, нас вывозят из гостиницы, 13 украинцев, многим плохо до сих пор!

Друзья, сделайте репост.

Удивительно, что все говорят, что украинцев здесь нет!

Ощутила поддержку Украины!

Решила наконец-то за два года сделать себе подарок и уехать в отпуск!

Выбрали отель в Египте в соответствии с нашими предпочтениями, рядом кайт, каяки и отель вроде бы неплохой.

AMC Royal – кто не слышал, это именно та гостиница, в которой за вчера и позавчера отравилось более 100 человек, в СМИ заявляют о 49, но они не считают тех, кого в больницу не отправили.

Очередь к врачу была с 4:00 утра 31 октября до 21:00. Знаю, потому что именно в этот момент нам с мужем тоже стало плохо. Высокая температура, рвота и все как положено.

Ты катаешься по номеру между туалетом и кроватью.

Но печальнее всего – либо наш МИД Украины не проверяет информацию, либо им туроператор не передал информацию о выезжающих. По заявлению МИДа, граждан Украины на территории отеля нет!!

Мы вчера звонили в посольство Египта на экстренный номер, с нами говорили, мы оставили свои данные, пообещали перезвонить и толку, тишина, а мы по-прежнему катаемся по номеру.

Отель не закрыт. Вчера нас осмотрел местный врач и даже скорую не вызвал, выписал лекарства и отправил разбираться с проблемой самостоятельно за свои деньги.

Турагент сказал, что это не их вина и порекомендовал сутки не есть в гостинице, опасно. Классное решение проблемы, верно? Сидите голодные и помните – это не наша вина, в общем-то пытаемся найти позитив, но пока слабо получается.

Ну и отдельное спасибо компании JoinUp, за неработающие горячие линии, за непередачу информации о туристах и ​​за слова "мы ничем не можем помочь, мы не виноваты"!