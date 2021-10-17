А делали его собственноручно на основе смертельно опасного метанола. Российские силовики дельцов задержали, а об умерших заявили, что это все были "асоциальные элементы".
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18 человек в Екатеринбурге умерли из-за отравления алкоголем
В Екатеринбурге в России 18 человек умерли после отравления алкоголем, сделанным кустарно на основе метилового спирта (метанола).
- Суррогат продавали, как пишут "Известия", на Ботаническом рынке "на разлив" больше недели.
- И все это время люди травились и умирали, пока не отреагировали российские правоохранители.
- Дельцов, которые изготавливали и продавали пойло, – задержали. А умерших записали в "асоциальные элементы" общества.
Телеграмм канал "Подъём" процитировал координатора проекта "Народный контроль" в Свердловской области Дмитрия Чукреева:
Только что отгремел Оренбург, где из-за метанола умерли более 30 человек. И вот к нам добралась эта беда! После стремительного роста смертельных отравлений на рынке прошла масштабная операция силовиков. Торговцев задержали.
Чукреев напомнил о том, что лишь неделю назад в Оренбурге произошла такая же беда – люди травились самодельным алкоголем на основе метанола. Там умерли более 30 человек в возрасте от 36 до 73 лет.
Также в октябре:
- От взрыва в Кандагаре в Афганистане погибли более 60 горожан.
- В Индонезии утонули 11 школьников.
- А в Норвегии мужчина из лука расстрелял 5 человек.