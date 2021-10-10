Из-за отравления поддельным алкоголем пострадали 54 человека. В больнице до сих пор находятся 24 человека.
Напомним В России массово отравились суррогатным алкоголем: уже почти десять жертв
Несколько подозреваемых уже отправили в СИЗО
Из 11 задержанных по подозрению в изготовлении и сбыте алкоголя на основе метилового спирта, уже 4 человека отправили под стражу. Еще 7 ожидают меру пресечения. Однако следователи до сих пор ищут все возможные причастных к преступлению.
Правоохранители нашли склад, где злоумышленники хранили более 200 литров суррогата. Все бочки с алкоголем изъяли. Кроме того, следователи конфисковали более 2 тысяч бутылок водки со складов магазинов. В большинстве из них обнаружили метиловый спирт.
До полного изъятия поддельного алкоголя, жителям Оренбургской области рекомендуют воздержаться от покупки водки.
Отравление суррогатом в России: главное
- В течение 6 – 7 октября 2021 года в Оренбургские области в России в больницах умерли 9 человек с одинаковым диагнозом – отравление алкоголем.
- Погибшим было от 36 до 73 лет.
- Следственный комитет открыл 2 уголовных производства за производство и сбыт некачественных товаров.