Из-за отравления поддельным алкоголем пострадали 54 человека. В больнице до сих пор находятся 24 человека.

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Несколько подозреваемых уже отправили в СИЗО

Из 11 задержанных по подозрению в изготовлении и сбыте алкоголя на основе метилового спирта, уже 4 человека отправили под стражу. Еще 7 ожидают меру пресечения. Однако следователи до сих пор ищут все возможные причастных к преступлению.

Правоохранители нашли склад, где злоумышленники хранили более 200 литров суррогата. Все бочки с алкоголем изъяли. Кроме того, следователи конфисковали более 2 тысяч бутылок водки со складов магазинов. В большинстве из них обнаружили метиловый спирт.

До полного изъятия поддельного алкоголя, жителям Оренбургской области рекомендуют воздержаться от покупки водки.

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