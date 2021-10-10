Через отруєння підробленим алкоголем постраждали 54 людини. У лікарні досі перебувають 24 особи.
Нагадаємо У Росії масово отруїлися сурогатним алкоголем: вже майже десять жертв
Декількох підозрюваних уже відправили в СІЗО
З 11 затриманих за підозрою у виготовленні та збуті алкоголю на основі метилового спирту, уже 4 осіб відправили під варту. Ще 7 чекають на запобіжний захід. Однак слідчі досі шукають усіх можливих причетних до злочину.
Правоохоронці знайшли склад, де зловмисники зберігали понад 200 літрів сурогату. Усі бочки з алкоголем вилучили. Крім того, слідчі конфіскували понад 2 000 пляшок горілки зі складів магазинів. У більшості з них виявили метиловий спирт.
До повного вилучення підробленого алкоголю, мешканцям Оренбурзької області рекомендують втриматися від покупки горілки.
Отруєння сурогатом в Росії: головне
- Протягом 6 – 7 жовтня 2021 року в Оренбурзькі області в Росії в лікарнях померли 9 людей з однаковим діагнозом – отруєння алкоголем.
- Загиблим було від 36 до 73 років.
- Слідчий комітет відкрив 2 кримінальні провадження через виробництво і збут неякісних товарів.