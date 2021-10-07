Всі вони померли у лікарні. Слідчі розповіли, що загиблі мали однаковий діагноз.

До теми Святкування закінчилось трагічно: в Росії від отруєння невідомим алкоголем загинуло 5 людей

У Росії через отруєння алкоголем загинули 9 осіб

Мовиться про смерть 5 жителів в Домбровському районі та 4 жителів Ясненського міського округу.

Слідство встановило, що 6 – 7 жовтня 2021 року за місцем проживання в селищі Красночабанському Домбровському районі та стаціонарному відділенні лікарні настала смерть в сукупності 9 людей у віці від 36 до 73 років з попереднім діагнозом "токсична дія етанолу",

– мовиться у повідомленні.

Слідчі Слідчого комітету Росії в Оренбурзькій області відкрили 2 кримінальні справи за виробництво і збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності смерть понад двох осіб.

Слідчі розслідують кримінальні справи:

проводять слідчі та процесуальні дії, щоб встановити всі обставини скоєних злочинів;

провели обшуки в місцях передбачуваного збуту спиртовмісної рідини;

вилучили зразки алкоголю та призначили необхідні експертизи.

Коротко про останні отруєння алкоголем в Україні та світі