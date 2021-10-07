Все они умерли в больнице. Следователи рассказали, что погибшие имели одинаковый диагноз.
К теме Празднование закончилось трагически: в РФ от отравления неизвестным алкоголем погибли 5 человек
В России из-за отравления алкоголем погибли 9 человек
Говорится о смерти 5 жителей в Домбровском районе и 4 жителей Ясненского городского округа.
Следствие установило, что 6 – 7 октября 2021 года по месту жительства в поселке Красночабанском Домбровского района и стационарном отделении больницы наступила смерть в общем 9 человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом "токсическое действие этанола",
– говорится в сообщении.
Следователи Следственного комитета России в Оренбургской области открыли 2 уголовных дела за производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.
Следователи расследуют уголовные дела:
- проводят следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства совершенных преступлений;
- провели обыски в местах предполагаемого сбыта спиртосодержащей жидкости;
- изъяли образцы алкоголя и назначили необходимые экспертизы.
Коротко о последних отравлениях алкоголем в Украине и мире
- В мае в поселке Смотрич, что в Чемеровецком районе Хмельницкой области, трое детей отравились алкоголем – они выпили 1,5 литра водки. Детей в ту же ночь, 13 мая, срочно госпитализировали с алкогольным отравлением. К счастью, врачам удалось спасти каждого из них.
- В конце августа в Карелии, в России, люди отравились неизвестным алкоголем. В результате инцидента погибло 5 человек.
- 22 сентября в Коростене, Житомирской области, умерли сразу 3 женщин из одной семьи. Предварительная причина смерти матери и двух дочерей – сильная интоксикация. Однако чем именно отравились женщины – неизвестно. Специалисты изъяли из квартиры грибы и алкоголь, который приобрели не в магазине.