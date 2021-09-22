Трагедия произошла 19 сентября. Первой врачи констатировали смерть 53-летней женщины. Она помогала с ремонтом в квартире пенсионера, когда ей стало плохо.
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Женщина умерла еще до приезда скорой
Когда приехала скорая помощь, коростенка уже умерла. Тогда правоохранители выяснили, что в квартире, где проживала погибшая, с ней были еще две женщины – 77-летняя мать и 48-летняя сестра.
Брату мать и сестра не открыли
Брату, который приехал в дом, чтобы организовать захоронение, не открыли. Мужчина обратился к спасателям. Когда дверь открыли, то нашли женщин мертвыми.
На экспертизу взяли алкоголь и грибы
Квартира оказалась закрыта изнутри, никаких признаков того, что был кто-то посторонний – не было. Предварительное заключение экспертов – сильная интоксикация, однако чем именно отравились женщины – неизвестно. Специалисты изъяли из квартиры грибы и алкоголь, который приобрели не в магазине.
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Коротко о последних случаях отравления грибами в Украине:
- Трое львовян попали в больницу после отравления грибами. Они перепутали бледную поганку с сыроежкой.
- Ужасная трагедия произошла в Винницкой области. Там после употребления грибов в больницу попали 5 детей, двое из них – умерли.
- Во Львовской области умерла 71-летняя женщина, которая съела бледную поганку.