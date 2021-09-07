Сердце одной девочки останавливалось несколько раз

Сначала в больницу скорая помощь привезла 12-летнюю Владиславу. У девочки были симптомы сильного отравления, ее сразу положили в реанимацию.

Важно "Упустили время": детей, которые умирали от отравления грибами, родители не везли в больницу 5 дней

Сердце Владиславы останавливалось несколько раз. Уже на следующий день, фактически в коме, в больницу доставили ее 4-летнюю сестру.

Владислава снова дала остановку сердца. Мы начали реанимационные мероприятия, все, что возможно и все, что невозможно выполняем. И в это время у меньшего ребенка падает резко давление,

– рассказал временный заведующий реанимацией Гайсинской больницы Дмитрий Кондратюк.

Этих девочек спасти не удалось – у них отказали внутренние органы. Сначала мать не говорила, что дети наелись грибов. Медики не знали причины отравления, однако по симптомам догадывались.

"Это была бледная поганка. Мы узнали 6 числа и начали предоставлять терапию в соответствии с протоколами при отравлении грибами, но уже 5 суток прошло", – добавил Кондратюк.

Троих отравленных детей, оставшихся в живых, забрали в областную детскую больницу. За жизнь одного из них – 13-летнего Вячеслава до сих пор борются медики.

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Младших детей досматривали старшие

В полиции выяснили, что в семье было 8 детей. Воспитывала только мать. На учете в соцслужбах семья не состояла. Следователям 40-летняя женщина рассказала, в тот день была занята на кухне, а младших детей досматривали старшие.

Они где-то там собирали грибы, она закручивала. Детям она не давала есть. Как они наелись этих грибов, она объяснить не может,

– рассказали в полиции.

Правоохранители уже открыли уголовное производство. Женщине планируют выдвинуть подозрение в недосмотре за детьми.