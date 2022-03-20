Соответствующую информацию рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Это случилось на 24-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Враг взрывал наши центры для подготовки мобилизованных

Анна Маляр сказала, что сложности есть, и их никто не скрывает. Однако замминистра объяснила, что запрос, который есть у государства к количеству нужных мобилизованных лиц, значительно больше, чем мощность ТЦК, сформированная в мирное время.

Значительную часть центров подготовки мобилизованных лиц взорвал враг. Их просто нет. Поэтому мощностей тех, которые у нас были в начале войны для подготовки людей, нет. Они сокращены,

– пояснила замминистра.

Анна Маляр также отметила, что именно поэтому мобилизация происходит в сложных условиях. Однако у нас нет иного выхода.

Анна Маляр обратилась к украинцам: смотрите видео



Чиновница добавила также, что люди правы, если сообщают о вопиющих случаях нарушения прав или непрофессионализма ТЦК. Маляр попросила перед тем, как писать пост в фейсбуке:

зайти на сайт Минобороны Украины;

во вкладке "Контакты" есть специальное подразделение ТЦК;

там есть контакты, за которыми нужно попытаться обратиться к высшему ТЦК и выяснить, что происходит;

также можно звонить по горячей линии 0800500410, 0800500442.

Анна Маляр говорит, что большинство жалоб касается того, что люди или их родственники не готовы принять мысль, что мужчинам придется идти на фронт.

Однако замминистра объяснила, что количество мобилизованных обосновано, ведь по-другому мы не сможем защитить государство.