Подготовка украинских защитников проходит интенсивно в несколько этапов, однако на качество обучения это не влияет.

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Только подготовленные военнослужащие становятся на защиту своей Родины от российского оккупанта,

– сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

Мобилизированные военные проходят всю необходимую подготовку перед встречей с врагом / Фото ВСУ

Украинские защитники, которые были призваны на защиту Украины от российского агрессора, приобретают умения и знания в несколько этапов:

теория,

занятия на тренажерах в интерактивном тире, воспроизводящем реальную боевую среду,

отработка навыков на полигоне,

и уничтожение врага на поле боя.

Обучение в интерактивном тире / Фото ВСУ

В то же время в ВСУ сообщили, что занятия проходят интенсивно, но без потери качества в учебе. Доказательством эффективности учений являются потери российской армии за 24 дня.

Украинские военные готовы защищать Родину / Фото ВСУ

Потери врага уже приблизились по количеству к потерям войск СССР в Афганистане за 10 лет,

– отметили в ВСУ.

В Украине, в отличие от российского оккупанта, ценят жизнь каждого защитника.

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