Кратковременные дожди прогнозируют только на Закарпатье, Одесщине, Николаевщине и временно оккупированном Крыму. На всей территории Украины будет сиять солнце.
Ивано-Франковск и Житомир затопило: улицы превратились в реки
Средняя дневная температура составит +27...+29 градусов. Теплее всего будет на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Там прогнозируется до +30 градусов. Самое прохладное – во временно оккупированном Крыму. По данным синоптиков, температура воздуха прогреется до +23…+25 градусов.
В столице будет солнечно и тепло. В Киеве обещают +27...+29 градусов тепла.
Прогноз синоптикини Диденко
Наталья Диденко отметила, что лето началось так, как просили. В Украине будет много солнца. На большинстве территорий страны осадки маловероятны.
Исключения – Карпаты, Сумщина, Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым. В этих частях Украины пройдут местами кратковременные грозовые дожди,
– заявила украинская синоптикиня.
По данным Диденко, ветер будет юго-восточным, умеренным. Более сильные порывы прогнозируют на Западе и Юге. Синоптики не заметила, что юное лето подталкивает украинцев к жаре. Актуальными становятся простые ткани и темные очки. Клубники и черешни – дальше с нами.
Кроме того, Диденко призвала украинцев брать с собой хотя бы маленькую бутылочку воды. Синоптикиня подчеркнула, что важно не забывать: в это время кому-то могут быть недоступны даже такие привычные вещи как чистая, вода, душ и свежая клубника.
Прогноз погоды в городах Украины.
- Ужгород – +26...+28;
- Львов – +27...+29;
- Ивано-Франковск – +27...+29;
- Тернополь – +27...+29;
- Черновцы – +26...+28;
- Хмельницкий – +27…+29;
- Луцк – +27...+29;
- Ровно – +27…+29;
- Житомир – +27…+29;
- Винница – +27...+29;
- Одесса – +24...+26;
- Николаев – +27…+29;
- Херсон – +27...+29;
- Симферополь – +23...+25;
- Кропивницкий – +27…+29;
- Черкассы – +27…+29;
- Чернигов – +26…+28;
- Суммы – +26…+28;
- Полтава – +27…+29;
- Днепр – +28...+30;
- Запорожье – +28…+30;
- Донецк – +27…+29;
- Луганск – +27...+29;
- Харьков – +27…+29;
- Киев – +27…+29.
Прогноз погоды в Украине на 8 июня.