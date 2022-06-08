Кратковременные дожди прогнозируют только на Закарпатье, Одесщине, Николаевщине и временно оккупированном Крыму. На всей территории Украины будет сиять солнце.

Ивано-Франковск и Житомир затопило: улицы превратились в реки

Средняя дневная температура составит +27...+29 градусов. Теплее всего будет на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Там прогнозируется до +30 градусов. Самое прохладное – во временно оккупированном Крыму. По данным синоптиков, температура воздуха прогреется до +23…+25 градусов.

В столице будет солнечно и тепло. В Киеве обещают +27...+29 градусов тепла.

Прогноз синоптикини Диденко

Наталья Диденко отметила, что лето началось так, как просили. В Украине будет много солнца. На большинстве территорий страны осадки маловероятны.

Исключения – Карпаты, Сумщина, Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым. В этих частях Украины пройдут местами кратковременные грозовые дожди,

– заявила украинская синоптикиня.

По данным Диденко, ветер будет юго-восточным, умеренным. Более сильные порывы прогнозируют на Западе и Юге. Синоптики не заметила, что юное лето подталкивает украинцев к жаре. Актуальными становятся простые ткани и темные очки. Клубники и черешни – дальше с нами.

Кроме того, Диденко призвала украинцев брать с собой хотя бы маленькую бутылочку воды. Синоптикиня подчеркнула, что важно не забывать: в это время кому-то могут быть недоступны даже такие привычные вещи как чистая, вода, душ и свежая клубника.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +26...+28;

Львов – +27...+29;

Ивано-Франковск – +27...+29;

Тернополь – +27...+29;

Черновцы – +26...+28;

Хмельницкий – +27…+29;

Луцк – +27...+29;

Ровно – +27…+29;

Житомир – +27…+29;

Винница – +27...+29;

Одесса – +24...+26;

Николаев – +27…+29;

Херсон – +27...+29;

Симферополь – +23...+25;

Кропивницкий – +27…+29;

Черкассы – +27…+29;

Чернигов – +26…+28;

Суммы – +26…+28;

Полтава – +27…+29;

Днепр – +28...+30;

Запорожье – +28…+30;

Донецк – +27…+29;

Луганск – +27...+29;

Харьков – +27…+29;

Киев – +27…+29.



Прогноз погоды в Украине на 8 июня.